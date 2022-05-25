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"Схемы": Россия вывезет из Мариуполя украинские зерно и металл

Порт Мариуполя

Россия, по всей вероятности, готовится вывезти из порта Мариуполя, перешедшего под контроль российских войск, украинские зерно и металл. Об этом сообщает проект "Схемы" украинской редакции Радио Свобода со ссылкой на анализ данных спутниковой съемки.

Ранее о намерении российской стороны вывезти из порта украинские грузы заявлял директор госпредприятия "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский. По его словам, в порту остается только металла и чугуна на 170 миллионов долларов.

По данным "Схем", в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами. Спутниковая съемка показывает, что суда переместились к причалам, где обычно идет погрузка. Металл, который находится в порту Мариуполя, принадлежит компании "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова, а зерно – украинским госпредприятиям. В "Метинвесте" подтвердили, что часть металла предназначалась для вывоза в Италию.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские власти пытаются возобновить работу порта.

Назначенный пророссийскими сепаратистами руководитель города Константин Иващенко рассказал, что из Мариуполя, действительно, готовится к отправке первое судно. Оно пойдёт в Ростов-на-Дону и перевезёт около трёх тысяч тонн металлопродукции. По словам Иващенко, в порту находятся два иностранных судна. Для них, как утверждают пророссийские власти, открыт коридор для безопасного выхода.

  • Мариуполь находился в осаде российских войск с начала марта. Последним оплотом сопротивления украинских военных был завод "Азовсталь". На прошлой неделе Минобороны России заявило, что комбинат перешёл под контроль российских войск. В плен сдались около двух с половиной тысяч украинских военнослужащих.
  • Мариуполь практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли десятки тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки. В городе осталось около 100 тысяч человек из 400 тысяч, проживавших до войны.

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