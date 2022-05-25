"Схемы": Россия вывезет из Мариуполя украинские зерно и металл

Россия, по всей вероятности, готовится вывезти из порта Мариуполя, перешедшего под контроль российских войск, украинские зерно и металл. Об этом сообщает проект "Схемы" украинской редакции Радио Свобода со ссылкой на анализ данных спутниковой съемки.

Ранее о намерении российской стороны вывезти из порта украинские грузы заявлял директор госпредприятия "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский. По его словам, в порту остается только металла и чугуна на 170 миллионов долларов.

По данным "Схем", в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами. Спутниковая съемка показывает, что суда переместились к причалам, где обычно идет погрузка. Металл, который находится в порту Мариуполя, принадлежит компании "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова, а зерно – украинским госпредприятиям. В "Метинвесте" подтвердили, что часть металла предназначалась для вывоза в Италию.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские власти пытаются возобновить работу порта.

Назначенный пророссийскими сепаратистами руководитель города Константин Иващенко рассказал, что из Мариуполя, действительно, готовится к отправке первое судно. Оно пойдёт в Ростов-на-Дону и перевезёт около трёх тысяч тонн металлопродукции. По словам Иващенко, в порту находятся два иностранных судна. Для них, как утверждают пророссийские власти, открыт коридор для безопасного выхода.