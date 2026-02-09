"Схемы": соратник Януковича Ефремов получил российское гражданство

Соратник бывшего президента Украины Виктора Януковича, в прошлом глава фракции "Партия регионов" в Верховной Раде Александр Ефремов получил российское гражданство, пишет проект Украинской службы Радио Свобода "Схемы".

По данным расследователей, российский паспорт ему выдали 22 декабря 2022 года.

До полномасштабного российского вторжения в Украину Ефремов, как ранее выяснил проект, неоднократно ездил в Москву. Последний его визит в столицу России состоялся в феврале 2022 года, в Украину он вернулся за пять дней до начала войны. В середине марта он выехал из Украины через границу со Словакией, а затем перебрался в Москву, отмечает "Настоящее Время".

В 2023 году "Схемы" писали, что в Москве на его сына Игоря Ефремова зарегистрирована квартира в ЖК "Триумф-Палас" стоимостью около 4 млн долларов.

Александр Ефремов с 1998-го по 2005 год занимал должность главы Луганской областной государственной администрации. После избрания в президенты Виктора Януковича Ефремова назначили лидером фракции "Партии регионов" в Верховной Раде. После победы Майдана и бегства Януковича в феврале 2014 года Ефремов на словах дистанцировался от своего бывшего руководителя.

В Украине против Ефремова возбудили несколько уголовных дел, в том числе и по статье о госизмене. По данным следствия, он в 2014 году способствовал созданию так называемой "ЛНР" и помогал захватывать административные здания Луганской областной администрации и управления Службы безопасности Украины. Сам Ефремов эти обвинения отвергал, а его адвокаты называли аргументы прокуратуры "неубедительными".

В 2016 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины Ефремова задержали и отправили в СИЗО города Старобельск Луганской области (в 2022 году этот город был захвачен Россией). Он вышел из изолятора спустя три года, после того как суд сменил меру пресечения на содержание под домашним арестом. Затем и эту меру пресечения для Ефремова отменили, заменив личным обязательством являться к следователям по первому вызову. Обязательство действовало два месяца, его не продлили, и в течение последующих трёх лет он жил в Киеве, практически не ведя публичной деятельности.