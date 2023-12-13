Жена депутата Верховной рады Украины Юрия Бойко владеет квартирой в Москве. Журналисты проекта "Схемы" Украинской службы Радио Свобода выяснили, что квартира площадью 220 квадратных метров находится в элитном районе в центре российской столицы.

Официальная кадастровая стоимость этой квартиры, которая находится в Зачатьевском переулке, составляет 192 миллиона рублей (около 2,1 миллиона долларов). Согласно рекламным объявлениям по продаже квартир в этом доме, цена за квадратный метр достигает более миллиона рублей.

Юрий Бойко указал в декларации, что стоимость этой недвижимости составляет всего 2 миллиона 726 тысяч гривен (около 73,2 тысячи долларов). Как отмечают журналисты, форма декларации предполагает, что эти данные можно указывать по состоянию на дату приобретения недвижимости – семья Бойко приобрела квартиру в Москве в 2006 году, спустя два месяца после его назначения министром топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича.

Согласно выписке из государственного реестра недвижимости России, Вера Бойко до сих пор владеет этой недвижимостью. Депутат не ответил на вопросы журналистов.

Ранее СМИ со ссылкой на декларацию Бойко писали, что его жена хранит рубли и золото в одном из российских банков на общую сумму более 7,6 миллиона рублей.