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"Шэньчжоу-16" отстыковался от станции, экипаж готовится к посадке на Землю

Китайские космонавты во время работ на внешней стороне своей станции
Китайские космонавты во время работ на внешней стороне своей станции

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с тремя космонавтами в понедельник отстыковался от национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун" для возвращения на Землю. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Управление программы пилотируемых полетов КНР.

Трое космонавтов прибыли на орбитальную станцию в мае этого года и проработали на ней пять месяцев. Корабль с экипажем должен приземлиться на полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия.

Нынешняя миссия на орбиту стала пятой по счету экспедицией китайских космонавтов на станцию "Тяньгун".

На станции продолжит работать экипаж миссии "Шэньчжоу-17", который тоже состоит из трёх человек. Они прибыли на станцию 26 октября и проведут на ней пять месяцев.

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