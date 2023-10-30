"Шэньчжоу-16" отстыковался от станции, экипаж готовится к посадке на Землю

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с тремя космонавтами в понедельник отстыковался от национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун" для возвращения на Землю. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Управление программы пилотируемых полетов КНР.

Трое космонавтов прибыли на орбитальную станцию в мае этого года и проработали на ней пять месяцев. Корабль с экипажем должен приземлиться на полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия.

Нынешняя миссия на орбиту стала пятой по счету экспедицией китайских космонавтов на станцию "Тяньгун".

На станции продолжит работать экипаж миссии "Шэньчжоу-17", который тоже состоит из трёх человек. Они прибыли на станцию 26 октября и проведут на ней пять месяцев.