Шесть хоккеистов из России сдали положительные COVID-тесты в Пекине

Шесть хоккеистов мужской сборной России получили положительные результаты теста на COVID-19 после прилета в Пекин на Олимпийские игры. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники.

По информации издания, заразились хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко, а также ещё четверо спортсменов, имена которых не называются. Пресс-атташе сборной заявил, что официальная информация появится позже. "Будет официальная информация. Обратитесь к тому, кто это написал. Завтра в 10 утра у команды будет тренировка, приходите на тренировку", – заявил Александр Бедарев в разговоре с журналистами "Спорт-Экспресс".

Ранее СМИ сообщали, что мужская сборная по хоккею попросила отдельный самолет для вылета в Китай на Олимпийские игры, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. В штабе российской делегации в разговоре с "Матч ТВ" заявили, что хоккеисты полетят на отдельном рейсе из-за увеличения количества вылетающих олимпийцев.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею является действующим олимпийским чемпионом. На групповом этапе Олимпиады она сыграет со Швейцарией, Данией и Чехией.