Смерть, разрушения, боль. Шестой день войны в Украине

Война России против Украины идет шестой день. Российская техника движется к Киеву, а МО РФ предупреждает, что по "ретрасляционным узлам" будут нанесены ракетные удары.



В 8 утра по местному времени удару подвергся центр Харькова. Ракета или снаряд разорвался возле здания городской администрации на площади Свободы.



По последним данным харьковских городских властей, в результате взрыва погибли не менее 10 человек. Известно о гибели мирных жителей Харькова и в результате других обстрелов в понедельник и вторник. Пострадало 87 жилых домов.



Поступают сообщения, что российская армия устанавливает блок-посты на окраинах Херсона, На улицах города – российская бронетехника. .



Глава Сумской области Дмитрий Живитский заявил, что более 70 украинских военнослужащих погибли во время обстрела военной базы у города Ахтырка между Харьковм и Киевом.

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