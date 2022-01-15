Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа" через два месяца

Итальянский футбольный клуб "Дженоа" отправил в отставку украинского тренера Андрея Шевченко через два месяца после подписания контракта, который был заключён до 2024 года.

Шевченко возглавил "Дженоа" в начале ноября прошлого года. Под его руководством команда проиграла семь игр, сыграла вничью три и выиграла одну. В чемпионате Италии команда занимает предпоследнее 19-е место.

Шевченко 45 лет. С 2016 по 2021 год, до заключения контракта с "Дженоа", он тренировал сборную Украины. С середины 1990-х до 2012 года играл за киевское "Динамо", "Милан" и английский "Челси".