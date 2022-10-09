Школа на Кубани удалила заметку о почётном госте из "ЧВК Вагнера"

С сайта школы в станице Привольная Краснодарского края удалили новость о встрече учеников 3 класса с бойцом из "ЧВК Вагнера", который был приглашён на урок "Разговоры о важном".

Информацию о встрече на сайте учебного заведения заменили на публикацию о разговоре первоклассников и учеников 4 класса с сотрудником районного краеведческого музея. На это обратило внимание издание "Тайга. Инфо". Как следует из публикации, разговор был посвящен 61-летию первого полета человека в космос.

Ранее сайт Кавказ.Реалии писал о том, что в школу в станице Привольная в качестве почётного гостя пришёл боец "ЧВК Вагнера". Как отмечалось в заметке на сайте школы, наемник рассказал детям о "важной роли", которую "ЧВК Вагнера" выполняет в Донбассе, и показал имеющиеся у него награды, в том числе правительственные. На опубликованных школой фотографиях – человек в камуфляже и с закрытым лицом, его имя не названо.