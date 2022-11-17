В Карелии школьника заставили сидеть спиной к классу из-за худи цветов США 

Семиклассника из Карелии учительница заставила сидеть на уроке спиной к ней и остальным ученикам из-за того, что он пришёл в школу в толстовке цветов американского флага, сообщает "Медиазона".

По словам отца мальчика, на одежде сына были нашиты цифры "62" из звёздно-полосатой ткани. Также он рассказал, что ранее учительница оскорбляла при детях президента Украины Владимира Зеленского. Со слов преподавательницы, Зеленский был её учеником когда она работала в Кривом Роге, и является "бестолочью".

Татьяна Шемякина, директор лицея №1 города Костомукша, где и произошёл инцидент, подтвердила "Медиазоне" , что учительница биологии Галина Куцина действительно жила в Кривом Роге. В Костомушку она переехала в 2019 году. По словам Шемякиной, Куцина "полностью поддерживает специальную военную операцию" в Украине, и "очень болезненно воспринимает то, что всё это затеяли американцы".

При этом директор признала, что учительница "повела себя некорректно" и предположила, что она извинится.