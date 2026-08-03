Школьника из Петербурга внесли в перечень "террористов и экстремистов"

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов 14-летнего Виктора Калинина из Санкт-Петербурга. По данным телеграм-канала, отслеживающего обновления перечня, он стал его самым молодым человеком в списке.

По всей вероятности, речь идёт о подростке, которого подозревают в поджоге релейного шкафа на железной дороге в начале июля. Официально обстоятельства уголовного дела не раскрываются.

Включение в перечень Росфинмониторинга не означает, что человека признали террористом или экстремистом: это может сделать только суд обвинительным приговором. В список, как правило, вносят ещё во время следствия. После этого человеку блокируют банковские счета, ограничивают использование платёжных карт, проведение денежных операций и сделок с недвижимостью.

По данным исследования правозащитного проекта "Первый отдел", несовершеннолетние стали самой быстрорастущей категорией в перечне Росфинмониторинга. По состоянию на 7 июня 2026 года в нём находились более 21,6 тысяч человек, в том числе 465 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Не менее 779 человек внесены в список до достижения совершеннолетия.

Почти 97% из них попали в перечень после начала войны России против Украины. Если до 2022 года в список вносили не более 15 несовершеннолетних в год, то в 2024 году их число достигло 141, в 2025-м –354, а за первые пять месяцев 2026 года – 200. В 2025–2026 годах несовершеннолетним был примерно каждый двенадцатый новый фигурант перечня.

Правозащитники связывают рост с изменением квалификации уголовных дел. Поджоги релейных шкафов, военкоматов и другие подобные действия, которые раньше могли квалифицировать как хулиганство или порчу имущества после начала войны стали массово рассматривать по статьям о терроризме и диверсии. Уголовная ответственность по ряду таких статей наступает с 14 лет.

По статье о терроризме грозит наказание вплоть до пожизненного. Ответственность за экстремизм включает две уголовные статьи. Наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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