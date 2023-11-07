Школьника вызвали в Следственный комитет после фильма об активизме

В Новосибирске школьника Евгения Фокина вызвали в Следственный комитет после выхода фильма о его гражданском активизме. Формальный предлог - "обновить отпечатки пальцев". Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на самого Фокина.

18-летнему Фокину позвонили сразу после того, как вышел фильм, в котором он рассуждал о долгом сроке правления президента России Владимира Путина.

"Позвонили, сказали, якобы какой-то приказ вышел и надо обновить отпечатки пальцев. Я пришел, пальцы откатали, о фильме не спрашивали", - сообщил Фокин.

Школьник регулярно пишет жалобы из-за отсутствия освещения на улицах, плохой работы общественного транспорта или Z-баннеров , развешанных с нарушением градостроительных норм. Сейчас Фокин - помощник независимого депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной.