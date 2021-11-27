Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Школьники в Чечне начали изучать биографию отца Рамзана Кадырова

Кадыров, Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров, кадыровцы, МВД, Чечня, Грозный, август 2019

В Чечне в школьную программу включена книга об отце главы республики Рамзане Кадырове - "Путь, озаренный светом". Пособие объявлено обязательным к изучению в старших классах. Автором книги оказался сотрудник МВД. Как выяснили журналисты сайта Кавказ.Реалии, автор книги в прошлом занимался торговлей.

Согласно сюжету на чеченском гостелевидении, в книге представлено политическое и духовное наследие Ахмата Кадырова.

Инициатором проекта называют Амруди Эдилова, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Он рассказал телеканалу "Грозный", что идея книги у него зародилась в марте 2019 года после совещания с Кадыровым: "В результате мною было принято решение написать книгу для подрастающего поколения Чеченской республики, которая изучалась бы в общеобразовательных учреждениях".

Совещание, которое упоминает Эдилов, было посвящено Дню Конституции Чечни. Свою торжественную речь Рамзан Кадыров тогда начал с рассказа о том, как он, посмотрев американский сериал "Игра престолов", пришёл к мысли, что фильме показана история Ичкерии (название Чеченской республики в 1994-м и в период с 1996 по 2000 гг. – прим.).

"Там [в сериале] они делят семь королевств, у нас тоже было много королевств, много банд. Кто хотел – дрался друг с другом, влезали куда хотели, глава республики не мог спать спокойно по ночам", – заявлял Кадыров.

Все это, по словам главы Чечни, удалось искоренить благодаря его отцу. Говоря об этом, он добавил: "Если бы учителя со школьной скамьи, с детского сада тратили одну минуту, две, три, хотя бы пять минут на описание этого пути, на то, как мы пришли к тому, что имеем, тогда у них было бы понимание”.

Информации о Амруди Эдилове, который решил исполнить желание главы Чечни и создать учебный материал, в интернете немного. Под его авторством в этом году вышла статья "Нарушение законности в области противодействия коррупции: количественная и качественная характеристика". Больше никаких письменных работ Эдилова в открытом доступе нет.

Большинство результатов в поисковой системе показывают, что человек с таким же именем занимался розничной торговлей в Грозном. Согласно выписке из Единого государственного реестра, индивидуальный предприниматель Эдилов Амруди Ибрагимович закрыл свой бизнес в 2015 году. Начальником управления экономической безопасности он стал в феврале 2018 года, до этого, по словам министра внутренних дел по Чечне, "работал на различных ответственных должностях и проявил себя порядочным, грамотным и энергичным руководителем".

Известно также, что Эдилов является односельчанином Кадырова и сыном депутата парламента Чечни Ибрагима Эдилова. Его родной дядя Ризван Эдилов также работал в органах внутренних дел.

  • Кавказ.Реалии писал неоднократно, что многие руководящие должности в законодательной и исполнительной власти занимают люди из числа односельчан и родственников Рамзана Кадырова. С прошлого года высокие посты стали получать подросшие дети главы Чечни.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG