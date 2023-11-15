Школьников-мигрантов будут тестировать на знание русского языка

Министерство просвещения будет проводить в российских школах диагностику детей мигрантов на уровень владения русским языком. По результатам тестов школьники из семей мигрантов могут быть направлены на дополнительные курсы русского языка. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на слушаниях в Совете Федерации.

Этому заявлению, как пишет "Коммерсантъ", предшествовала дискуссия в российском обществе. Так, глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что от 50% до 75% детей мигрантов плохо или совсем не знают русский язык. Фадеев утверждает, что в некоторых школах Москвы и Петербурга насчитывается до 20% таких учеников. Партия "Справедливая Россия — За правду", в свою очередь, предложила ограничить 10% число детей иностранцев и детей с недостаточным знанием русского языка. А в школах, где "количество детей, владеющих русским языком как иностранным, превышает 3% от общего количества обучающихся", ввести платные курсы дополнительного изучения русского языка.

Помимо диагностики на уровень владения русским языком на портале министерства появились и тесты для "оценки социокультурной идентичности (адаптации) ребенка". Задания для школьников средней школы включают в себя диагностику духовно-нравственного развития, готовности к саморазвитию, а также конфликтности школьника. В тестах для старшеклассников появляется "диагностика знаний истории и культуры России". Так, восьми- и девятиклассникам предлагается соотнести описания библейских персонажей с их именами, определить два ложных утверждения об уразе (исламском посте), а также сопоставить двенадцать изображений с "каноническими образами икон". Старшеклассникам также предлагается узнать по фотографиям мечети в разных странах.

Директор Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов в беседе с "Коммерсантом" раскритиковал и психологический блок вопросов, и тесты, связанные со знанием исторического контекста: "Сильно выраженный религиозный уклон, странный подбор исторических событий," - отметил Алексей Фирсов.

Эксперты и учителя, которые в целом поддерживают планы министерства по определению уровня владения русским языком детей мигрантов, подчёркивают, что главный вопрос – кто будет финансировать дополнительные уроки. "Скорее всего, требовать реализации курсов будут от самих школ, и директор будет вынужден ввести платное образование,"- считает член совета профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий. Однако денег на дополнительное платное образование у мигрантов нет, отмечают эксперты.