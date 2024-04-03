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Школьнику, осуждённому по статье о госизмене, утвердили приговор

В Сочи апелляционный суд утвердил приговор, четыре года колонии, 18-летнему школьнику Кевину Лику по делу о государственной измене.

Лика осудили в декабре прошлого года. По версии ФСБ, он фотографировал военную часть в Майкопе и отправлял снимки "представителю иностранного государства". В тот момент Лику ещё не было восемнадцати лет. Он стал самым молодым осуждённым в России по статье о госизмене.

Отмечалось, что суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины и помощь следствию, наличие хронических заболеваний, положительные характеристики из школы и "множественные победы на различных олимпиадах".

Дело Кевина Лика
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Дело Кевина Лика

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У школьника есть гражданство Германии, он родился в этой стране. В Россию он переехал с матерью, когда ему было 12 лет. Немецким дипломатам отказали во встрече с ним.

  • Ранее в среду апелляционный военный суд в Московской области утвердил приговор, шесть лет воспитательной колонии, ещё одному школьнику, 17-летнему Егору Балазейкину, по делу о попытке поджогов трёх военкоматов.
  • Издание RusNews утверждает, что в СИЗО у осуждённого резко ухудшилось состояние здоровья и он получил инвалидность - в частности из-за аутоиммунного гепатита.
  • Отмечается также, что во время суда первой инстанции школьник "признал сам факт закидывания военкомата бутылками с горючей жидкостью, но не согласился с формулировками и мотивами, вменяемыми ему стороной обвинения. Балазейкин объяснил свой поступок желанием остановить войну, а также заявил, что не хотел причинять вред людям".
  • По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", в России на сегодняшний день 850 человек, выступивших против войны с Украиной, стали обвиняемыми по тем или иным статьям уголовного кодекса. Число преследуемых по административным статьям исчисляется тысячами.

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