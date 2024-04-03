Школьнику, осуждённому по статье о госизмене, утвердили приговор

В Сочи апелляционный суд утвердил приговор, четыре года колонии, 18-летнему школьнику Кевину Лику по делу о государственной измене.

Лика осудили в декабре прошлого года. По версии ФСБ, он фотографировал военную часть в Майкопе и отправлял снимки "представителю иностранного государства". В тот момент Лику ещё не было восемнадцати лет. Он стал самым молодым осуждённым в России по статье о госизмене.

Отмечалось, что суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины и помощь следствию, наличие хронических заболеваний, положительные характеристики из школы и "множественные победы на различных олимпиадах".

У школьника есть гражданство Германии, он родился в этой стране. В Россию он переехал с матерью, когда ему было 12 лет. Немецким дипломатам отказали во встрече с ним.