Школьница в Дагестане на линейке выкрикнула антивоенные лозунги

Ученица выпускного класса одной из школ дагестанского города Избербаш на торжественной линейке выкрикнула в микрофон "Нет войне! Свободу Украине! Путин - чёрт!" После этого на видео слышны аплодисменты.
В отношении подростка и ее матери открыли административные дела, - сообщает Кавказ.Реалии.
Ролик с последнего звонка распространился по соцсетям с утра 22 мая. При этом пока не известно, о какой именно школе идет речь. Провластные дагестанские телеграм-каналы передают, что в отношении выпускницы составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил, а на ее мать - по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Эти же каналы публикуют личные данные школьницы, что является нарушением закона.
В дагестанском МВД отказались от комментариев. При этом источник редакции Кавказ.Реалии в министерстве рассказал, что по поводу случившего проводится проверка. Источник в Минобразования региона подтвердил, что информация об инциденте к ним поступила, они ее пока изучают. "Всё что на данный момент известно – это то, что девочка это сделала после спора с одноклассниками", – сказал собеседник редакции.
- 4 марта этого года Госдума внесла в административный кодекс статью, предусматривающую ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России. Её санкции предусматривают штраф от 30 до 50 тысяч рублей. По подсчётам правозащитников, по статье уже были привлечены к ответственности более 2 тысяч человек. Статья применяется в связи с высказываниями, осуждающими войну в Украина, а иногда и просто за призывы к миру. При повторном привлечении к административной ответственности по этой статье может быть возбуждено уголовное дело. Известно уже несколько таких случаев.
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