Школьную учительницу вынудили уволиться из-за чтения стихов Хармса

Учительницу гимназии №168 Центрального района Петербурга Серафиму Сапрыкину заставили уволиться с работы после того, как на уроке для десятиклассников она прочитала стихи Даниила Хармса и Александра Введенского.

По словам Сапрыкиной, в разговоре с ней директор гимназии Светлана Лебедева назвала литераторов "врагами народа" и "пособниками фашистов", добавив, что они "были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои преступления", а "их стихи можно обсуждать только на ваших богемных кухнях".

Как утверждает учительница, после этого ей было объявлено, что если она сама не уйдёт из школы, то её уволят по статье "утрата доверия". В результате Сапрыкина написала заявление об уходе.

Комментируя произошедшее для "Новой газеты", заместитель директора гимназии по воспитательной работе Татьяна Судакова-Голлербах заявила, что Сапрыкина проработала всего несколько месяцев, а уволилась просто потому, что "нашла себе другое место".

Основатель литературного Объединения реального искусства (ОБЕРИУ), поэт и драматург Александр Введенский, был арестован советской властью в 1941 году по доносу и обвинению в контрреволюционной агитации. В том же 1941 году он умер во время этапирования из Харькова в Казань. Введенскому было 37 лет.

Член ОБЕРИУ, поэт и писатель Даниил Хармс, друживший с Введенским, также был арестован по доносу в 1941 году. Умер годом позже в возрасте 36 лет в психиатрической больнице петербургской тюрьмы "Кресты".

В 60-х годах XX века литераторов реабилитировали. При этом многие сочинения Введенского и Хармса были опубликованы только в годы перестройки.