Школы в России тратят миллионы рублей на закупку дронов для обучения

В регионах России школы начали закупать "учебные беспилотники", чтобы обучать учеников пользоваться ими. Об этом сообщают "Важные истории", которые нашли на сайте госзакупок несколько подобных аукционов.

Журналисты обнаружили не менее пяти лотов по закупке беспилотников. Так, дроны собираются закупить школы в Петербурге. Одна из них - №583 - хочет купить 15 "учебных БПЛА", чья стоимость составляет не менее одного миллиона рублей. Петербургская школа №525 планирует купить наборы "для самостоятельной сборки квадрокоптеров", сумма контракта - около одного миллиона рублей. Обе школы участвуют в мероприятиях, поддерживающих российское вторжение в Украину.

В Калининграде школа № 50 Калининграда планирует закупить "образовательный аэромодуль для разработки БПЛА" за 9,4 миллиона рублей. Также учреждение потратит 5 миллионов рублей на комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна с функцией аэросъемки.

Похожие закупки проводят Маганская средняя общеобразовательная школа в Якутске и лицей № 1 города Южно-Сахалинска.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах.