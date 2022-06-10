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Шольц призвал Сербию ввести санкции против РФ и договориться с Косово

Serbia Germany

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Белград в пятницу призвал Сербию присоединиться к санкциям, введённым ранее ЕС против России в связи с её вторжением в Украину.

"Шольц очень решительно, четко и резко попросил Сербию присоединиться к санкциям против России, то есть поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже принял против России", — сказал президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции после переговоров с Шольцем. Канцлер Германии отметил, что это было бы логичным для страны, которая является кандидатом в члены ЕС и хочет вступить в блок.

Вучич в ответ сказал, что Евросоюзу следует принять во внимание традиционные связи, существующие между Россией и Сербией.

Сербия отказалась вводить против России санкции, хотя официально и осудила российское вторжение. В частности, авиакомпания Air Serbia по-прежнему летает в Россию, в то время как остальные страны Европы ввели запреты на полёты. Санкции не ввела и Турция, которая также формально является кандидатом в члены ЕС, но сейчас переговоры заморожены.

Сербия, однако, рассчитывает на то, что в обозримом будущем вступит в Евросоюз. Шольц заявил, что поддерживает это стремление. При этом он выдвинул к Белграду ещё одно требование - прийти к соглашению с Косово.

Премьер-министр этой частично признанной республики, которую Сербия по-прежнему считает частью своей территории, на встрече с Шольцем в пятницу сказал, что Косово до конца года подаст заявку на вступление в ЕС. По словам Вучича, канцлер фактически прямым текстом говорил о том, что Сербии следовало бы признать независимость Косово.

6 балканских стран (включая Косово) на данный момент не являются членами ЕС, из них 4 (Сербия, Албания, Черногория и Северная Македония) - официальные кандидаты, а Босния и Герцеговина и Косово не имеют этого статуса. Судьба заявок балканских стран на вступление в ЕС косвенно связана с судьбой украинской заявки. Ряд стран ЕС настаивает на том, чтобы Украина, вопрос о предоставлении которой статуса кандидата на вступление будет обсуждаться на саммите в июне, не "обгоняла" на пути в Евросоюз балканские страны, подавшие заявки до неё. Другие настаивают на более быстрой процедуре для Киева.

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