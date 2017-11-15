Пять убитых в результате стрельбы в Калифорнии

Во вторник близ поселка Red Bluff на северо-западе штата Калифорния вооруженный полуавтоматической винтовкой и пистолетами преступник открыл огонь по разным объектам, в том числе, начальной школе. В результате были убиты четыре человека, десять ранены, включая двоих детей. Преступник был застрелен в перестрелке с полицией.

Власти не разглашают ни имени убийцы, ни мотивов его действий. Сообщается только, что он – местный житель, и все, возможно, началось как «бурная ссора с соседями». Нападавший не выбирал цели, а стрелял наугад, перемещаясь по округе в угнанном пикапе. Он открывал стрельбу в семи разных местах. Вторым объектом нападения стала местная начальная школа, по которой он открыл стрельбу и безуспешно пытался проникнуть.

Инцидент в целом продолжался около 45 минут. По словам соседей, они прежде обращались в полицию с жалобами на опасное обращение стрелявшего с огнестрельным оружием

В Red Bluff почти отсутствуют мобильная телефонная связь, о происходящем местные жители узнали из группового чата в Facebook.

Американские политики, включая губернатора, сенаторов и вице-президента Майка Пенса, выразили соболезнования родным и близким потерпевших.