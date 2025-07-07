Экс-министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой

Бывший глава министерства транспорта России Роман Старовойт, который в понедельник был отправлен в отставку, покончил с собой. Об этом сообщают газета "Коммерсант" и телеграм-каналы Shot, и 112. Следственный комитет подтвердил смерть чиновника, указ об отставке которого был опубликован утром 7 июля.

"Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением", – сказано в сообщении ведомства. Официально не утверждается, что он покончил с собой, однако именно о самоубийстве как причине смерти Старовойта сообщают источники многочисленных СМИ.

Причиной самоубийства могло стать возможное уголовное дело, пишет Mash. По данным источника канала, Старовойта, который до назначения на пост министра транспорта занимал должность губернатора Курской области, подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. "Коммерсант" со ссылкой также на источники пишет, что бывшего министра уже вечером в понедельник могли задержать. Дело могло быть связано с хищениями на строительстве укреплений в Курской области. Ранее был арестован преемник Старовойта на посту губернатора области Алексей Смирнов.

При этом, по данным источника Forbes, Старовойт мог застрелиться ещё в ночь с субботы на воскресенье, то есть до того, как был снят с поста министра. Его тело, как сообщает в частности "База", было обнаружено в понедельник за кустами у парковки рядом с его автомобилем. Mash и ряд других СМИ, однако, пишут, что Старовойт покончил с собой в понедельник, вскоре после сообщения о его отставке.

6 июля Минтранс сообщал, что Роман Старовойт проводил совещание. Официально не сообщалось о том, когда именно наступила смерть.

По данным Mash, Старовойт застрелился из наградного пистолета Макарова, который ему вручило МВД.

Источник "Коммерсанта" ранее рассказал, что против Старовойта дали показания обвиняемые по делу о хищении как минимум одного миллиарда рублей, выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. "Также следствие проверяет возможную причастность Романа Старовойта к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц области и к провальной транспортной реформе в Курске", — утверждает Mash.

Как пишут в понедельник несколько телеграм-каналов, в тот же день, 7 июня, в возрасте 42 лет умер замначальника отдела управления имуществом Российского агентства железнодорожного транспорта Алексей Корнейчук. Утверждается, что это произошло прямо на рабочем месте во время совещания в Министерстве транспорта.