Шойгу доложил Путину об "освобождении ЛНР"

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает "Интерфакс".

Он также проинформировал Путина об установлении полного контроля над городом Лисичанск.

Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.

На протяжении последних нескольких дней за контроль над Лисичанском шли ожесточенные бои. Утром 3 июля глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские силы в настоящий момент закрепляются на занятых позициях.

"На Лисичанск брошены, наверное, все силы, – пишет Гайдай. – Город атакован с неоправданно жестокой тактикой. Если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и административные здания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же административные здания уничтожены до основания. Здесь много и военных, и оружия, которое применяется. При этом были уничтожены нескольких складов с вражескими боеприпасами. Они несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Вернокаменке и продолжают уничтожать населенные пункты".

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