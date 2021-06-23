Шойгу и лидер военного режима в Мьянме провели переговоры в Москве

Лидер военной хунты Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн в среду посетил международную конференцию в Москве. "Голос Америки" связывает такие контакты со стремлением России развивать связи с Мьянмой, несмотря на международное осуждение.

Генерал Мин Аунг Хлайн, выступая в среду на конференции, организованной министерством обороны России, заявил о стремлении укрепить демократическую систему в стране, где, как он выразился, "демократия деградировала".

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Бирманские генералы 1 февраля этого года свергли демократически избранное правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа ее партии на выборах в ноябре прошлого года стала результатом массовых фальсификаций.

Силы безопасности жестоко подавили массовые протесты против военного переворота, убив сотни протестующих и проведя многочисленные аресты.

Во вторник, 22 июня, Мин Аунг Хлайн встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министр приветствовал тесное военное сотрудничество между двумя странами.