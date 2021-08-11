Шойгу: никому нельзя посягать на Терешкову и другие символы России

Министр обороны, один из лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Шойгу назвал свою коллегу по партии, бывшую космонавтку Валентину Терешкову одним из символов России, на которые никому нельзя позволять посягать.

"У каждой страны должны быть свои символы У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин и Рождественский, и Вознесенский " — сказал он на молодёжном форуме "Территория смыслов". Слова Шойгу приводит РИА Новости.

По словам министра обороны, некие люди в последнее время начинают говорить, что "Терешкова не та, и Гагарин плох". "Мы не должны позволять делать это Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа", — заключил Шойгу.

Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт, совершившая полёт в космос ещё в 1963 году. После этого она занимала различные номенклатурные должности как в СССР, так и в России. В прошлом году именно Валентина Терешкова официально предложила поправку о так называемом обнулении сроков Владимира Путина, которая теоретически даёт Путину возможность остаться президентом до 2036 года. Среди перечисленных Шойгу "символов России" она - единственный ныне живущий человек. Другие - первый космонавт Юрий Гагарин, певец Фёдор Шаляпин, поэты-шестидесятники Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский - уже умерли.

Также СМИ цитируют высказывание Шойгу о главной угрозе для России. По мнению министра обороны, это угроза не внешняя, а внутренняя. "И всё это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны", — сказал он, не пояснив, что конкретно имеется в виду.

Шойгу - первый номер в федеральной пятёрке списка "Единой России", одобренной президентом Владимиром Путиным. Он возглавил список "партии власти" во второй раз с интервалом в 20 лет. На выборах 1999 года тогдашний глава МЧС возглавлял пропутинский блок "Единство", прообраз нынешней "Единой России".