Шойгу показал Путину новую военную технику - мотовездеход для фермеров

Президент России Владимир Путин после официального визита в Казахстан прилетел в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Президент заслушал доклады о ходе специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине) и ознакомился с новыми образцами военной техники, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путина во время посещения штаба сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.

"Шойгу с ходу предложил президенту "машинку показать", отмечает телеграм-канал кремлевского пула РИА Новости.

На видео, которое распространяет телеграм-канал Путину показывают мотовездеход, рядом информационный стенд с описанием машины. Согласно табличке, вездеход американо-китайской марки Aodes "предназначен для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также перевозки материальных средств в сложных дорожно-грунтовых условиях". Сейчас у российской армии 537 таких мотовездеходов в базовой комплектации, закупается ещё около полутора тысяч с дополнениями, говорится в описании на информационном стенде.

Речь идёт о багги Desertcross 1000-3. Судя по описанию мотовездехода на сайте компании, его предлагается использовать в основном в сельском хозяйстве, а также охотникам и лесникам.

В прошлый раз Владимир Путин посещал штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону 20 октября.