Шойгу предложил повысить предельный возраст призыва в армию до 30 лет

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет. Об этом он заявил на коллегии ведомства 21 декабря.

Шойгу заявил о планах "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу". Также глава ведомства предложил увеличить численность вооружённых сил России до 1,5 миллиона человек, в том числе военнослужащих-контрактников до 695 тысяч человек. Шойгу заявил, что это нужно для "гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности". Сейчас штатная численность вооружённых сил России согласно указу президента определена в 1 150 628 человек. При этом Шойгу не говорил ни о дополнительном призыве по мобилизации, ни об увеличении срока службы.

Министр обороны также предложил усилить группировку войск на северо-западе России объяснив это "стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ". Кроме того, Шойгу заявил о планах создать Московский и Ленинградский военные округа, которые станут "межвидовыми стратегическими территориальными объединениями Вооруженных сил".

Шойгу также сказал, что Минобороны в целом "справилось с мобилизацией", хотя "были проблемы".

На заседании также выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что армия получит от государства всё, что ей необходимо. "У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит", - заявил он. При этом Путин сказал, что "милитаризации" жизни в стране не будет.

Среди проблем в российской армии, которые выявила война в Украине (Путин называет её специальной военной операцией), российский президент назвал связь, автоматизированные системы управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, а также использование беспилотников. Он упомянул и о проблемах при проведении мобилизации.

Также Путин сказал, что все задачи "специальной военной операции" будут выполнены (эту формулу он повторял неоднократно, при этом сами задачи, в том числе и в изложении Путина, периодически меняются), а Шойгу отметил, что выполнение этих задач - одна из целей Минобороны на 2023 год.

Путин вновь назвал украинцев "братским народом" и сказал, что к нынешней войне привела политика стран Запада, а именно - его якобы имевшее место нежелание пускать Россию в "цивилизованный мир".