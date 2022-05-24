Шойгу предложил РПЦ причислить Суворова к лику святых

Русская православная церковь рассмотрит предложение министра обороны Сергея Шойгу и ряда общественных организаций о канонизации, то есть причислении к лику святых, российского полководца Александра Суворова. Об этом сообщил ТАСС председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

Когда Шойгу выступил с таким предложением - не уточняется.

По словам епископа, РПЦ соберет материалы о его жизни и "информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения". Совершение признанных церковью чудес считается обязательным критерием для канонизации.

"Святейший патриарх ответил Сергею Кужугетовичу, что мы будем собирать материалы. И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно", - сказал епископ.