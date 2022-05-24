Шойгу предложил РПЦ причислить Суворова к лику святых

Русская православная церковь рассмотрит предложение министра обороны Сергея Шойгу и ряда общественных организаций о канонизации, то есть причислении к лику святых, российского полководца Александра Суворова. Об этом сообщил ТАСС председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Когда Шойгу выступил с таким предложением - не уточняется.
По словам епископа, РПЦ соберет материалы о его жизни и "информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения". Совершение признанных церковью чудес считается обязательным критерием для канонизации.
"Святейший патриарх ответил Сергею Кужугетовичу, что мы будем собирать материалы. И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно", - сказал епископ.
- Александр Суворов - знаменитый русский полководец второй половины XVIII века, генералиссимус, князь Италийский и граф Рымникский. Считается, что он за свою военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Наибольшую славу ему принесли участие в русско-турецких войнах, итальянский и швейцарский походы. Суворов также участвовал в подавлении восстания Емельяна Пугачёва и в подавлении польского восстания в 1794 году. В Польше его обвиняют в жестокости, в частности, при взятии предместья Варшавы - Праги. Суворов был одним из полководцев Российской империи, имя которого прославлялось в Советском союзе, в том числе лично Сталиным.
- В 2001 году РПЦ канонизировала адмирала Фёдора Ушакова, который в те же времена, что и Суворов, в конце XVIII века, одержал ряд побед в стратегически важных сражениях в Чёрном и Средиземном море.
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