Шойгу пригрозил Украине применением кассетных боеприпасов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российская армия начнёт их применять на поле боя.
Шойгу назвал эту меру "вынужденной" и "ответной", подчеркнув, что на данный момент Россия "воздерживалась и воздерживается" от применения кассетных боеприпасов, так как понимает, "какую угрозу они несут для мирного населения".
При этом украинские власти заявляют, что с начала полномасштабной войны российская армия уже неоднократно применяла кассетные боеприпасы. Москва это отрицает.
- В начале июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 800 миллионов долларов. В него, как заявлялось, войдут кассетные боеприпасы. Власти ряда государств, среди которых Великобритания, высказали обеспокоенность возможностью таких поставок, поскольку подобные боеприпасы представляют опасность для гражданского населения. Великобритания - одна из 123 стран, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает их производство или применение.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил поставку кассетных боеприпасов тем, что это "промежуточный вариант на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов". Он заверил, что ВСУ будут использовать их "на своей территории, минимизируя риски для собственного населения". Украина также обещает, что не будет использовать эти вооружения в районах с гражданским населением, и будет строго контролировать их применение.
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