Шойгу пригрозил Украине применением кассетных боеприпасов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российская армия начнёт их применять на поле боя.

Шойгу назвал эту меру "вынужденной" и "ответной", подчеркнув, что на данный момент Россия "воздерживалась и воздерживается" от применения кассетных боеприпасов, так как понимает, "какую угрозу они несут для мирного населения".

При этом украинские власти заявляют, что с начала полномасштабной войны российская армия уже неоднократно применяла кассетные боеприпасы. Москва это отрицает.