Шрёдер проиграл иск к газете Bild из-за интервью Навального

Земельный суд Гамбурга отклонил иск бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к газете Bild, который тот подал в 2020 году из-за интервью Алексея Навального. Об этом сообщает само немецкое издание.

Речь идёт об интервью, в котором российский политик назвал бывшего канцлера "мальчиком на побегушках у Путина, который защищает убийцу". Навальный также сказал, что, по его личному мнению, основанному на многолетнем изучении "Роснефти" и "Газпрома", у него "нет никаких сомнений, что Шрёдер получает в России "тайные платежи". При этом оппозиционер признал, что доказательств у него нет.

Шрёдер пригрозил газете судом. Он назвал пассаж о тайных платежах заведомо ошибочным и сообщил, что в этой ситуации вынужден обратиться к помощи адвокатов, так как газета Bild обнародовала эти обвинения, не запросив у него комментария. В иске он потребовал в судебном порядке запретить распространение утверждений Навального.

Проиграв тяжбу, Шрёдер не стал подавать апелляцию, а потому будет вынужден компенсировать все судебные издержки за многолетний процесс.

Герхард Шрёдер известен тесными дружескими связями с Владимиром Путиным. После отставки с поста канцлера Шрёдер долгие годы занимал видные посты в структурах "Роснефти", в частности возглавлял наблюдательный совет российской государственной компании. Он оставил этот пост в мае 2022 года. Незадолго до этого Европарламент обсуждал возможность внести его в санкционные списки российских олигархов.

После начала Россией полномасштабной войны против Украины Шрёдер не оборвал свои личные контакты с Путиным и не сделал никаких публичных заявлений с осуждением его действий. Уже во время войны он неоднократно ездил в Москву, где встречался, в том числе и с Путиным, и обсуждал вопросы экономической политики, прежде всего экспорт в Европу российских нефти и газа. За это он подвергался жёсткой критике в Германии.

Интервью Bild Навальный дал в ноябре 2020 года, когда он проходил лечение в Германии после его отравления "Новичком".