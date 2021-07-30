Штамм "Дельта" может передаваться через тех, кто уже вакцинирован

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили информацию о штамме "Дельта": он отличается высокой заразностью и может передаваться вакцинированными людьми.



Методы ведения "войны против COVID-19" серьезно поменялись: штамм "Дельта" по заразности можно сравнить с ветряной оспой, он передается вакцинированными людьми и может вызывать более серьезные осложнения в сравнении с предыдущими штаммами коронавируса. Об этом сообщили в пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).



Опасность быстро распространяющегося в США штамма "Дельта" требует нового подхода к информированию общественности об особенностях нового варианта коронавируса.



У невакцинированных людей в три раза больше шансов заразиться "Дельтой" и более чем в 10 раз больше шансов получить осложнения или умереть от COVID-19 в сравнении с теми, кто прошел вакцинацию.

СDC признаёт, что методы ведения войны против коронавируса поменялись, и теперь нужно информировать вакцинированных людей об индивидуальных рисках.



Представители CDC подтвердили подлинность документа, о котором ранее сообщили журналисты Washington Post.



Несмотря на то, что у вакцинированных людей меньше шансов заразиться, тем не менее, если они все же заражаются "Дельтой", то вероятность дальнейшей передачи вируса среди них примерно такая же, как и среди невакцинированных людей, говорится в документе.

(Эту информацию распространили вечером в пятницу, 30 июля, западные СМИ, в частности, агентство Reuters. Перевод на русский язык сделан Русской службой "Голоса Америки". Публикуется с сокращениями.)