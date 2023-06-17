Штат Невада накрыли стаи сверчков – от них приходится расчищать дороги

Американский штат Невада накрыли стаи мормонских сверчков. Они миллионами копошатся на дорогах и стенах зданий. Пользователи соцсетей называют это "чумой" и выкладывают видео.

Мормонские сверчки не умеют летать: они активно перемещаются по штату бегом и прыжками. Местная больница рассказала, что ей пришлось расчищать от сверчков дорогу для пациентов с помощью мётел и листоуборочной техники.

В штате уже зафиксировано несколько автомобильных аварий, вызванных сверчками. "Их сбивают – два или три подползают и съедают труп своего сородича – их тоже сбивают. В результате дороги могут покрыться сверчками и стать скользкими", – сказал энтомолог из местного департамента сельского хозяйства.

Нашествие сверчков вызвано "необычайно дождливой зимой". По словам энтомологов, мигрирующие стаи насекомых могут сохраниться на протяжении шести лет, прежде чем их численность отрегулируют другие насекомые и хищники.

Сверчков назвали "мормонскими", так как они уничтожали поля мормонских поселенцев в штате Юта в середине 19 века. С тех пор сверчки продолжают поедать злаковые поля в США. В стране выделяются значительные средства на борьбу с этими насекомыми.