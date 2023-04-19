Штайнмайер у памятника восстанию в Варшавском гетто говорил об Украине

В Варшаве в годовщину 80-летия восстания в Варшавском гетто президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память жертв нацистских преступлений, попросив прощения от имени Германии. В торжественном мероприятии у памятника героям восстания приняли участие также президент Польши Анджей Дуда и президент Израиля Ицхак Герцог.

Впервые в лице Штайнмайера глава германского государства произнес речь в годовщину восстания в гетто в Варшаве. После вошедшего в историю коленопреклонения Вилли Брандта в 1970 году памятник героям Варшавского гетто стал символом германско-польского примирения.

Штайнмайер заявил в своей речи: "Немцы скрупулёзно планировали и совершали преступления против человечности. Евреев в Европе и в Варшаве немцы преследовали и уничтожали с непредставимой жестокостью и бесчеловечностью". Президент ФРГ поблагодарил Израиль и Польшу за готовность к примирению. "Это бесконечно ценный дар", – отметил социал-демократический политик. Вместе с тем он призвал всех немцев постоянно хранить память о прошлом.

Президент ФРГ отметил, что немцы осознают свою ответственность, которую на их плечи возложили выжившие и погибшие жертвы Холокоста. "Мы признаём эту ответственность. Для нас, немцев, эта ответственность не знает конца. Она остается как напоминание и руководство к действию в настоящем и будущем", – сказал Штайнмайер.

Говоря о том, что подобные преступления не должны никогда повториться, Штайнмайер отметил, что Германия решительно выступает на стороне Украины в её нынешней войне с Россией. "Никогда больше – это значит, что в Европе никогда не должно быть преступной наступательной войны, подобной войне России против Украины", – заявил президент ФРГ, подчеркнув, что либеральные демократические страны сильны тогда, когда они действуют сообща.

Штайнмайер также заявил, что Германия вместе с другими партнёрами будет и дальше поддерживать Украину гуманитарными, политическими и военными методами.