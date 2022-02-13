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Штайнмайер вновь избран президентом Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье на второй срок избран президентом Германии. За него проголосовало существенное большинство членов Федерального собрания, которое избирает президента ФРГ. В него входят депутаты Бундестага и представители федеральных земель.

Кандидатуру социал-демократа Штайнмайера поддержали все ведущие партии - как входящие в правящую коалицию СДПГ, Свободные демократы и "Зелёные", так и оппозиционный союз ХДС/ХСС. Не поддержали её правые популисты из "Альтернативы для Германии" и "Левые". В результате в поддержку Штайнмайера были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, - сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайеру 66 лет. Он занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ, был вице-канцлером. Участвовал в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе, его именем названа так называемая "формула Штайнмайера" - один из планов по реализации Минских соглашений. Президентом ФРГ его избрали в 2017 году. У президента по конституции немного полномочий, но он воспринимается в германском обществе как моральный авторитет.

В своём выступлении после избрания Штайнмайер коснулся темы важности защиты демократии, а также отметил, что Европе сейчас угрожает война. Ответственность за эскалацию ситуации он возложил на Россию - в связи с её агрессивными действиями в отношении Украины. Германский президент призвал вместе искать пути выхода из кризиса.

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