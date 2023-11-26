Штормовая погода накрыла юг России и аннексированный Крым

В аннексированном Крыму, где несколько дней продолжаются сильные дожди, из-за штормового ветра без света остались около 40 тысяч местных жителей.

По информации назначенного Россией руководства полуострова, в Евпатории на данный момент из подтопленных домов эвакуировали 150 человек. Полностью закрыта дорога Саки – Евпатория.

В Крыму и аннексированном Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/c. Власти собрали оперативный штаб, передаёт "Интерфакс".

Телеграм-канал "Крымский ветер" пишет со ссылкой на сведения от подписчиков, что без электричества в Крыму остались отдельные районы в Евпатории, Заозерном, Саках, Симферополе, Феодосии. Кое-где нарушено и водоснабжение.

Проект Крым.Реалии сообщает о выходе из берегов реки Сагир – вследствие обильных осадков и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища. Подъем уровня воды после продолжительного засушливого периода в реке начался 21 ноября. От непогоды пострадали десятки домов в различных районах, отмечает Крым.Реалии.

Украинское агентство УНИАН цитирует ряд источников, один из которых отмечает, что "самые сильные волны и ветер ожидаются в Крыму уже этой ночью", и что на полуостров "надвигается шторм века".

Сообщается также о непогоде в Краснодарском крае России. В Краснодаре снесло крышу многоэтажного дома. А в Геленджике река смыла машину с человеком внутри. Он самостоятельно смог выбраться на берег, пишет "Фонтанка".

Из-за непогоды аэропорт Сочи не принял ряд самолетов, сообщила в воскресенье пресс-служба транспортного объекта. "Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Командирами 7 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.