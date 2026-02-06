Шутки кончились

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Запрет "введен в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей", — заявил собеседник РИА Новости.

Сабуров — гражданин Казахстана. По данным Shot, он прилетел в Москву ночью 6 февраля. Во время прохождения паспортного контроля ему выдали документ о запрете на въезд в Россию.

Как выяснили "Важные истории", Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию по инициативе Второй службы ФСБ.

В мае 2025 года Сабурова уже задерживали в Шереметьево, а затем оштрафовали по обвинению в нарушении миграционного законодательства.

Сабуров — популярный в России стендап-комик. Он является ведущим комедийного шоу "Что было дальше?".

Весной 2022 года в США и Израиле концерты Сабурова отменяли из-за того, что он публично не высказался о нападении России на Украину.

В конце 2025 года были отменены концерты Сабурова в России.

По данным "Осторожно, новости", в ноябре прошлого года активисты из движения "Сорок сороков" написали в Следственный комитет донос на Сабурова из-за шутки про Христа.

На этой неделе Мещанский суд Москвы приговорил комика-стендапера Артемия Останина к 5 годам и 9 месяцам колонии, признав его виновным в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих. Поводом для возбуждения дела стали шутки Останина. Он пошутил про безногого человека в метро и Иисуса Христа.

На суде Останин не признал вину. Он принес извинения тем, кого могли оскорбить его шутки о религии, но настаивал на своей невиновности и назвал людей, которых суд счел потерпевшими, профессиональными доносчиками".

