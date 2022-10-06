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Шведская полиция подтвердила взрывы на "Северном потоке" 

Последствия утечки на газопроводе "Северный поток – 2" 

Полиция Швеции, по результатам изучения собранных вещественных доказательств, подтвердила версию о том, что утечки на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошли в результате взрывов. В отчёте, опубликованном следственной группой, отмечается, что об этом можно "говорить уверенно".

При этом в шведской полиции подчеркнули, что расследование продолжается и виновных ещё только предстоит установить.

О повреждении газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" стало известно 26 сентября. Разрушения были оценены как масштабные. Сейсмологи сообщали о трёх взрывах в эксклюзивной экономической зоне Дании. Ещё одна утечка была обнаружена на дне Балтийского моря в экономической зоне Швеции.

Власти США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны сообщал, что к газопроводам могли быть прикреплены взрывные устройства, которые были приведены в действие дистанционно.

Кто и зачем мог взорвать газопроводы, один из которых попал под санкции и не был запущен в эксплуатацию, а второй недавно был остановлен, как утверждает российская сторона, по техническим причинам, – неясно. Ответственность за диверсию никто на себя не брал.

По данным Tagesspiegel, спецслужбы ФРГ склоняются к версии, что за повреждением стоит российская сторона, которая сделала это "с целью посеять новый страх и неуверенность в Германии и Европе". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "от ситуации с "Северными потоками" выигрывают США", которым вывод из строя газопроводов позволит нарастить поставки сжиженного природного газа в Евросоюз. В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не имеют к произошедшему никакого отношения.

  • Взрывы газопроводов произошли на фоне беспрецедентного обострения отношений между Евросоюзом и Россией в связи с войной в Украине и резкого снижения поставок газа из России в ЕС. Удастся ли восстановить "Северный поток", пока неизвестно.

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