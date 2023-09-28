Шведские прокуроры потребовали приговорить Сергея Скворцова к 5 годам

Шведские прокуроры в четверг потребовали приговорить к тюремному заключению на срок до пяти лет гражданина России и Швеции Сергея Скворцова, обвиняемого в передаче западных технологий российским военным. Сергей Скворцов, арестованный в ноябре 2022 г. в ходе обыска в его доме в пригороде Стокгольма, проживает в Швеции с 1990-х годов и руководит импортно-экспортными компаниями, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на AFP..



60-летнему гражданину России и Швеции вменяется в вину "незаконная разведывательная деятельность" против США и Швеции на протяжении более чем десяти лет вплоть до его ареста.



По мнению экспертов, цитируемых шведскими СМИ, речь шла в основном об электронных устройствах, которые могут быть использованы, в частности, в исследованиях по созданию ядерного оружия.



Большая часть трехнедельного судебного процесса проходила за закрытыми дверями по соображениям национальной безопасности, отмечает газета Le Monde.



"Он является агентом по закупкам для российского военного комплекса и его разведывательного подразделения ГРУ, – заявил прокурор Хенрик Олин, выступая в окружном суде Стокгольма. – У России есть потребность в электронных технологиях.



Олин заявил, что Скворцов использовал вымышленные имена деловых партнеров, не указал информацию о видах экспортируемой продукции и предоставил ложные сведения о ее конечных потребителях.



Скворцов на заседании суда в четверг утверждал, что он невиновен.

Олин попросил суд вынести приговор на срок от четырех с половиной до пяти лет.



Обвинение Швеции в "незаконной разведывательной деятельности" стоит на ступеньку ниже, чем шпионаж.



Олин ранее заявил агентству AFP, что электронные устройства в основном поставлялись из США.



В ходе судебного процесса в Стокгольме за закрытыми дверями давал показания сотрудник ФБР, а также представители шведских спецслужб.