Шведские таможенники проверяют российское судно "Адлер"

В Швеции таможенная служба проверяет российское грузовое судно, бросившее в пятницу якорь у берегов страны в связи с поломкой двигателя. Сообщается, что утром в воскресенье шведские таможенники поднялись на борт судна, чтобы проверить груз.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя шведской таможни, владелец сухогруза "Адлер" находится под санкциями ЕС. Речь идёт о компании "M Лизинг", против которой введены также санкции США.

Сообщается, что проверка началась ночью при содействии полиции и береговой охраны. Реакции российской стороны на проверку пока не было.

"Адлер" находится в порту Хоганас на юго-западе Швеции. Судно вышло из Санкт-Петербурга 15 декабря. О месте назначения и грузе на борту пока не сообщается.

Шведские СМИ пишут, что суда компании "М Лизинг" использовались в частности для поставок оружия из Северной Кореи в Россию. О самом судне "Адлер" СМИ писали в контексте поставок российского оружия в Африку. В 2021 году его проверяли греческие военные моряки в связи с предполагаемой перевозкой оружия в Ливию.


Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ
Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ

Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ

и снова "взяла" Купянск

