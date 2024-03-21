Шведский король наградил группу ABBA высшим гражданским орденом

Король Швеции Карл XVI Густав присвоил членам поп-группы ABBA орден Вазы — одну из высших в стране наград. Ордена в Швеции не вручались больше 50 лет, чтобы сохранять равенство между гражданами.

Командорами I класса ордена стали музыканты Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус. Награды им вручены "За выдающийся вклад в шведскую и международную музыкальную жизнь", говорится на сайте монаршего дома Швеции.

ABBA — одна из популярнейших музыкальных групп в истории поп-музыки. После победы на Евровидении в 1974 году группа до начала 1980-х возглавляла мировые хит-парады, выпустила 8 альбомов, с общими продажами больше 380 миллионов экземпляров. Группа распалась в 1982 году, но воссоединилась для записи альбома Voyage, вышедшего в 2021 году.

Королевские ордена в Швеции не вручались гражданам с 1974 года. В 2022 году парламент страны утвердил закон о реформе наградной системы, возвращающей вручение орденов. Кроме ордена Вазы, Карл XVI Густав пожаловал ордена Меча и Полярной звезды.

Всего награждены 13 граждан. В том числе бывший командующий миссией ООН в Мали Деннис Йюлленcпорре (он стал командором Большого креста ордена Меча), лауреаты Нобелевской премии по физологии и медицине Сванте Паабо и по физике Анн Л’Юилье (они стали командорами Большого креста ордена Полярной звезды) и одна из богатейших женщин Швеции, предприниматель Антония Йонсон (она стала Командором большого креста ордена Вазы, это высшая степень отличия ордена).