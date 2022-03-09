Шведский суд отклонил апелляцию "Газпрома" к польской компании

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил иск российских компаний "Газпром" и "Газпром экспорт", которые обжаловали решение Стокгольмского арбитража по спору с польской корпорацией PGNiG относительно условий контракта на поставки газа в Польшу. Об этомсообщила польская компания.

Судебный спор относительно корректировки формулы цены по контракту на поставки газа в Польшу через газопровод "Ямал-Европа" тянется с 2015 года. Тогда PGNiG инициировала арбитражное разбирательство в Стокгольме, требуя от "Газпрома" пересмотреть формулы цены на поставки газа по контракту, заключённому ещё в 1996 году. Стокгольмский арбитраж в марте 2020 года принял решение о том, что польская компания имела право требовать снижения цены и скорректировал формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу ретроактивно с 1 ноября 2014 года. "Газпром" выплатил польской компании присуждённые ей по решению арбитража более 1 миллиарда 600 миллионов долларов, однако обжаловал это решение.

Польша ранее - ещё до начала российского вторжения в Украину -заявила о том, что не будет продлевать контракт с "Газпромом", истекающий 31 декабря 2022 года. В Варшаве рассчитывают заменить российский газ топливом из других источников, в частности из Норвегии.