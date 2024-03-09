Швеция и Канада возобновят финансирование БАПОР

Швеция и Канада заявили, что возобновят финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом пишет Би-би-си.

Ранее 16 стран, включая Швецию и Канаду, приостановили финансирование агентства после того, как Израиль обвинил по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР в причастности к нападению радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Группировка признана террористической в США и ЕС.

ООН проводит расследование обвинений, а министр иностранных дел Франции возглавляет проверку.

В субботу Швеция заявила, что отправит 200 миллионов шведских крон (19 миллионов долларов) БАПОР, так как агентство согласилось провести дополнительные проверки своих расходов и персонала. Всего, как сообщается, правительство Швеции выделило БАПОР 400 миллионов шведских крон (более 38 миллионов долларов) на 2024 год.

В пятницу Канада заявила о возобновлении финансирования БАПОР, пока продолжается расследование в отношении сотрудников агентства.

БАПОР – крупнейшее агентство ООН, действующее в секторе Газа. Оно предоставляет помощь в сфере здравоохранения, образования и другую гуманитарную помощь. В нем работает около 13 тысяч человек.