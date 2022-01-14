Швеция из-за действий России укрепила оборону острова Готланд

На принадлежащем Швеции острове Готланд в Балтийском море усилены меры безопасности. Это сделано, по сообщению шведского министерства обороны, в связи с возросшей военной активностью России в регионе.

Начиная с пятницы, улицы административного центра острова - города Висби - патрулируют военные на бронетранспортёрах и усиленные армейские наряды. Всего на улицах до 10 бронемашин и десятки солдат - сообщает агентство France-Presse. Кроме того, сообщается, что на остров прибудут подкрепления.

Меры приняты после того, как через скандинавские проливы в Балтийское море вошли три больших десантных корабля ВМФ России - на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО в связи с предполагаемыми российскими военными приготовлениями против Украины и выдвинутыми Москвой требованиями "гарантий безопасности". "Вооружённые силы принимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и её интересы" - заявил министр обороны Петер Хултквист.

Швеция не является членом НАТО, но сотрудничает с Североатлантическим союзом в ряде областей. С 2014 года - после аннексии Россией Крыма - страна принимает меры по укреплению обороны, в частности вновь была введена военная служба по призыву, а также возвращён военный гарнизон на Готланд. Остров расположен примерно в 200 километрах от российской Калининградской области.

Власти Швеции, как и соседней Финляндии, заявляют, что оставляют за собой право вступить в НАТО, хотя в данный момент и не имеют таких планов. Москва пригрозила "серьёзными последствиями" в случае их присоединения к НАТО.