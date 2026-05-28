Швеция намерена передать Украине несколько истребителей

Швеция собирается передать Украине несколько истребителей JAS 39 Gripen в модификации C и D, которые производит компания Saab. Об этом пишет шведская газета Aaftonbladet. Сколько именно самолётов получит Киев и когда это произойдёт, не уточняется.

Одновременно, как сообщается, начнутся переговоры о предстоящей продаже Украине истребителей JAS 39 Gripen в модификации E. Это новейшее поколение самолетов в своем классе. Они оснащены более мощным двигателем, имеют увеличенную дальность полёта, а также современные системы радиолокации и электроники.

По данным Aftonbladet, Украина оплатит покупку самолетов за счет кредита ЕС.

В октябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали Соглашение о намерениях, предусматривающее возможность приобретения до 150 истребителей JAS 39 Gripen E. Программа рассчитана на 10–15 лет. Её стоимость оценивается примерно в 10 млрд долларов.

Документ также предусматривает подготовку пилотов и создание совместной технической базы для обслуживания этих истребителей. К первым тренировкам на Gripen украинские пилоты приступили в августе 2023 года.

