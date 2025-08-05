Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Швеция, Норвегия и Дания выделят 486 миллионов долларов на поставки американского оружия Украине

Швеция, Норвегия и Дания вместе выделят около 486 миллионов долларов на инициативу НАТО по поставкам американского оружия Украине, сообщил норвежский кабинет министров 5 августа.

Инициатива обеспечит быстрое снабжение Украины американским оружием и оборудованием, усилит украинскую противовоздушную оборону, в частности дополнительными ракетами для системы ПВО Patriot, говорится в заявлении правительства.

Накануне о выделении помощи по той же программе заявили Нидерланды. Их поставки были оценены в 500 миллионов евро (579 миллионов долларов).

Захват Часова Яра
Embed
Захват Часова Яра

No media source currently available

0:00 0:12:50 0:00

Захват Часова Яра

Заявление Путина о переговорах


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG