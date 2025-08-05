Швеция, Норвегия и Дания вместе выделят около 486 миллионов долларов на инициативу НАТО по поставкам американского оружия Украине, сообщил норвежский кабинет министров 5 августа.

Инициатива обеспечит быстрое снабжение Украины американским оружием и оборудованием, усилит украинскую противовоздушную оборону, в частности дополнительными ракетами для системы ПВО Patriot, говорится в заявлении правительства.

Накануне о выделении помощи по той же программе заявили Нидерланды. Их поставки были оценены в 500 миллионов евро (579 миллионов долларов).