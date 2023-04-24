С 17 апреля по 11 мая Швеция проводит крупнейшие военные учения за последние 25 лет. В них принимают участие 26 000 солдат из 14 стран. Большинство военнослужащих, принимающих участие в учениях, прибыли из стран НАТО — США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Латвии, Литвы, Дании, Австрии, Германии и Франции, а также из Австрии и Украины. Об этом сообщило Международное французское радио.

Среди мест проведения маневров - расположенный в Балтийском море острове Готланд, имеющий стратегическое значение.

Швеция подала заявку на присоединение к Североатлантическому союзу вместе с Финляндией в мае 2022 года. Российское полномасштабное вторжение в Украину положило конец двухвековому нейтралитету Швеции.



4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Кандидатура Швеции, заявку которой должны ратифицировать все страны-члены союза, до сих пор сталкивается с противодействием со стороны Анкары и Будапешта.

Власти Турции требуют, чтобы Швеция экстрадировала курдских активистов, которых президент Реджеп Эрдоган обвиняет в участии в попытке государственного переворота в 2016 году.

Как отмечается в публикации французского радио, в 1990-х годах Швеция присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира". Но без членства Швеции в Североатлантическом союзе она не может рассчитывать на то, что Статья 5 Устава НАТО защитит её от агрессии. Действие этой статьи, гарантирующей коллективную оборону в случае агрессии - распространяется только на государства-члены НАТО.