Швеция задержала грузовое судно, шедшее в Санкт-Петербург

Грузовое судно Caffa задержано у южных берегов Швеции, сообщает SVT со ссылкой на шведскую береговую охрану.

По данным сервиса отслеживания судов Starboard, сухогруз следовал из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург, куда должно было прибыть 10 марта.

Судно шло под флагом Гвинеи, но шведские власти называют его "судном без гражданства", то есть шедшим под ложным флагом. "Мы считаем, что Caffa не совершала мирного плавания через шведские территориальные воды. Без флага нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность и мореходность судна", — говорится в пресс-релизе шведской береговой охраны.

Аналитики Starboard Maritime Intelligence тоже относят судно к категории пользующихся ложным флагом: хотя оно передает свой флаг через

автоматическую идентификационную систему (AIS) как гвинейский, в других базах — например, в глобальной базе данных IMO — этому нет подтверждений. В базе данных платформы Equasis флаг судна также помечен как Guinea False. При этом с 2017 года до июня 2025-го сухогруз ходил под российским флагом.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин отметил также, что у судна может не быть действующей страховки. "Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности неясна, и есть подозрение, что страховка отсутствует", – сказал он.

С ноября прошлого года Caffa находится под украинскими санкциями. Судно обвиняют в причастности к перевозке зерна из аннексированного Крыма в Сирию в июле 2025 года.

Евросоюз включил в свой список почти 600 судов, подозреваемых в принадлежности к "теневому флоту", которым запрещен вход в европейские порты и морские перевозки.

