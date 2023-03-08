Швейцария обвинила банкиров в содействии переводам другу Путина

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения четырём банкирам по подозрению в причастности к денежным переводам для виолончелиста Сергея Ролдугина. Президент России Владимир Путин называет его своим другом. Об этом сообщает Reuters.

Среди обвиняемых – трое россиян и один гражданин Швейцарии. Прокуроры считают, что они были недостаточно осмотрительны в финансовых операциях и не провели необходимых проверок, чтобы установить был ли Ролдугин истинным владельцем активов. Имена банкиров не называются. Вину они не признают и намерены оспаривать обвинения.

В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать услуги, если возникают сомнения в достоверности личности договаривающейся стороны.

По данным Reuters, в обвинительном акте говорится, что таких как Ролдугин используют в качестве подставных лиц, чтобы скрыть истинных владельцев счетов. Прокуроры также отмечают, что официально президент России имеет доход в 100 тысяч швейцарских франков (чуть больше 100 тысяч евро) в год, но имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица.

По данным СМИ, у Ролдугина были два счёта в Газпромбанке Швейцарии в 2014 году. На них из России поступали миллионы франков. Оба счёта были закрыты в 2016 году.

С 2022 года Ролдугин находится под санкциями Евросоюза. Брюссель считает, что у музыканта есть не менее пяти оффшорных компаний, а сам он – часть финансовой схемы Путина. Кроме того, виолончелист находится в ограничительных списках Канады, США, Великобритании и других стран.

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