Швейцария заморозила все активы Мадуро на территории страны

Федеральный совет Швейцарии 5 января решил заморозить все находящиеся на территории страны активы, принадлежащие отстранённому от власти и находящемуся в тюрьме в США лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро и связанным с ним лицам.

Совет, как отмечается, хочет обеспечить, чтобы "никакие незаконно приобретенные активы не могли быть выведены из Швейцарии". Решение принято в качестве меры предосторожности в соответствии с законом о замораживании и возвращении незаконных активов, принадлежащих иностранным политически значимым лицам.

Замораживание активов, как сообщается, не затронет членов нынешнего руководства Венесуэлы. По данным Reuters, всего заморозка активов распространяется на 37 физических лиц. Представитель МИД Швейцарии заявил агентству, что не может раскрыть общую стоимость заблокированных активов.

Как сообщает "Настоящее Время", в Федеральном совете предполагают, что власти Венесуэлы в будущем могут инициировать судебное разбирательство по поводу незаконно приобретенных активов. "Если в ходе будущих судебных разбирательств будет установлено, что средства были приобретены незаконным путем, Швейцария приложит все усилия, чтобы они пошли на благо венесуэльскому народу", – говорится в пресс-релизе.

В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по военным объектам в столице Венесуэлы Каракасе и захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Власти США не считают Мадуро легитимным президентом и обвиняют его и Флорес в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. 5 января они впервые предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке.