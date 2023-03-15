Швейцарские регуляторы попытались ослабить опасения вокруг Credit Suisse

Швейцарский финансовый регулятор FINMA и Центральный банк Швейцарии в совместном заявлении заверили вкладчиков, что Credit Suisse соблюдает требования к капиталам и ликвидности, предъявляемые к системно значимым банкам. Агентство Reuters отмечает, что таким образом главные финансовые учреждения Швейцарии попытались ослабить опасения, возникшие вокруг Credit Suisse.



Как сообщает "Евроньюс", европейские фондовые рынки упали в среду на фоне опасений нового витка банковского кризиса. Спусковым механизмом стала новость о том, что Национальный банк Саудовской Аравии - крупнейший инвестор Credit Suisse - не намерен предоставлять швейцарскому финансовому учреждению дополнительную помощь.

Статистика: В свете этих новостей к 14 часам по среднеевропейскому времени, парижская биржа упала на 2,97%, Лондонская - на 2,76%, Франкфуртская - на 2,43%, Миланская - на 4% . Индекс европейского банковского сектора (Stoxx 600 Banks) опустился более чем на 7%. В минусе начали день американские рынки: индекс Dow Jones упал на 1,40%, Nasdaq на 1%. Акции Credit Suisse на торгах Швейцарской фондовой биржи в среду продолжили падение, обновив исторический минимум. Котировки упали на 23,7%, что, как сообщает Bloomberg, стало сильнейшим падением за день.

Правительства нескольких стран и один банк стараются убедить Швейцарию в необходимости срочных действий, информирует Reuters со ссылкой на свои источники.

В совместном заявлении швейцарских регуляторов нет указаний на вероятность переноса турбулентности американского банковского рынка на банки Швейцарии, отмечает Reuter и поясняет, что FINMA и Центробанк Швейцарии имеют в виду недавние новости о крахе американских Банка Силиконовой долины и Signature Bank.



Федеральное казначейство США наблюдает за развитием ситуации вокруг Credit Suisse и в связи с этим поддерживает контакт с глобальными игроками, сообщил представитель Министерства финансов США. На вопрос о возможном влиянии проблем Credit Suisse на банковскую систему США, сенатор Берни Сандерс сказал кореспонденту Reuters: "Обеспокоены все".