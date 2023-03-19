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Швейцарский банк UBS приобретёт Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретёт второй по размерам банк страны Credit Suisse, который оказался на грани банкротства. Оно могло бы поставить под угрозу устойчивость всей мировой финансовой системы.

О сделке объявили в воскресенье после длительных переговоров представители швейцарского центрального банка и правительства страны. Власти окажут содействие UBS. Центробанк выделит банку около 100 миллиардов швейцарских франков (около 108 млрд долларов) дополнительной ликвидности, сообщает Reuters. "Это лучшее решение по обеспечению доверия финансовой системе" - заявили в Центробанке.

Сама сумма сделки по приобретению Credit Suisse составит 3 миллиарда швейцарских франков, - сообщил банк. Акционеры Credit Suisse получат доли в UBS по схеме одна акция UBS за 22,48 акции Credit Suisse. 3 миллиарда - ниже рыночной стоимости акций Credit Suisse, однако банк подчёркивает, что достигнутая договорённость в сложившихся обстоятельствах - единственно возможная.

О проблемах Credit Suisse сообщалось уже длительное время. В прошлом месяце банк отчитался о крупнейшем годовом убытке за последние годы, отток клиентов не прекращался, несмотря на заверения в стабильности банка. Очередным ударом по банку стали недавние банкротства крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature.

Credit Suisse со 167-летней историей входит в число 30 системообразующих глобальных банков, специалисты считают, что его судьба может отразиться на банковской системе по всему миру.

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