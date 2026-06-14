Швейцарцы отвергли предложение ограничить население страны до 10 млн

Граждане Швейцарии на референдуме 14 июня проголосовали против инициативы, предусматривавшей ограничение численности постоянного населения страны до 10 миллионов человек. Против предложения высказались 55% участников голосования, сообщает Bloomberg.

Инициативу выдвинула крупнейшая в стране правоконсервативная Швейцарская народная партия. Она предлагала не допустить превышения численности населения в 10 миллионов человек до 2050 года. Если этот порог был бы превышен в течение двух лет, власти должны были бы расторгнуть соглашение о свободе передвижения с Евросоюзом.

Сторонники инициативы утверждали, что рост населения усиливает нагрузку на инфраструктуру и рынок жилья. Противники предупреждали, что ограничения могут навредить экономике и осложнить отношения Швейцарии с ЕС.

Правительство и парламент страны выступали против предложения, но референдум был назначен после того, как соответствующую петицию подписали более 100 тысяч граждан.

По состоянию на конец 2025 года население Швейцарии составляло чуть больше девяти миллионов человек. Согласно прогнозу Федерального статистического управления, к 2055 году оно может вырасти до 10,5 миллионов главным образом за счет миграции.